Lewis Hamilton under investigation vanwege proefstart

Lewis Hamilton is alsnog under investigation van de FIA. De Brit zou een proefstart hebben gemaakt tijdens zijn ronde naar de startgrid maar dat heeft hij niet op de juiste plek gedaan, waardoor hij het risico loopt op een tijdstraf.

De vraag is of die straf tijdens of voor de race uitgedeeld zou worden maar Sky Sports meldt dat hier straffen op staan.

Update 13:00

Het incident zal na de race onderzocht worden.