FIA geeft uitleg waarom het strafpunten van Lewis Hamilton terugtrok

Lewis Hamilton kreeg tijdens de race in Rusland twee strafpunten en tien seconden nadat hij de twee proefstarts had gemaakt op de verkeerde plek. Die strafpunten werden later ingetrokken maar Lewis Hamilton was niet tevreden over zijn race. De 35-jarige Hamilton kookte van woede en wil een pittig gesprek met Mercedes.

Het Duitse team gaf samen met Hamilton uitleg waardoor de strafpunten voor Hamilton werden ingetrokken en Mercedes in plaats daarvan een boete kreeg. FIA-wedstrijdleider Michael Masi legt uit waarom de stewards de beslissing terugdraaiden.

Hamilton kreeg voor beide proefstarts één strafpunt op zijn superlicentie, omdat hij de starts niet op de aangegeven plek uitvoerde. Michael Masi gaf uitleg aan Autosport: "De stewards hadden na de race een gesprek met het team en de coureur van auto 44. Dus Lewis en Mercedes spraken met de stewards."

De penalty is gewijzigd omdat het een verkeerde instructie was van het team aan Hamilton, zo geeft Masi aan: "Op basis daarvan hebben de stewards nu de strafpunten op beide beslissingen ingetrokken omdat ze het ongepast vonden en als gevolg daarvan hebben ze het team een ​​boete van € 25.000 opgelegd voor die instructie."

Door deze beslissing staat Hamilton niet op het totaal van 10 maar weer op 8 strafpunten. Bij twaalf strafpunten in twaalf maanden wordt een coureur automatisch voor 1 race geschorst.