Lewis Hamilton kookt van woede: "Ik ga een pittig gesprek voeren met het team"

Zaterdag verliep de kwalificatie voor Lewis Hamilton niet zoals verwacht, maar de Brit wist toch de pole position te pakken. Voor de race ging het echter mis voor de zesvoudig wereldkampioen, die daardoor vandaag niet het record van Michael Schumacher kon evenaren van 91 overwinningen in de F1.

Op weg naar de grid wilde Hamilton een proefstart maken maar hij vond dat daar te veel rubber lag. Op de boordradio vroeg hij het team of hij verderop een proefstart kon en mocht maken. Zijn engineer bevestigde dat hij dit kon doen, waarna Hamilton twee proefstarts maakte.

Pittig gesprek met Mercedes

Volgens de reglementen is dat echter niet toegestaan dus het gevolg was twee keer een 5 seconden tijdstraf. Na afloop was de Brit niet blij, zo zei hij tegen F1TV en Ziggo Sport: "Allereerst wil ik alle fans bedanken die dit weekend zijn gekomen. Het was niet mijn beste dag, maar het is wat het is. Het maakt mij niet uit wat er voor de race is gebeurd. Het is gebeurd."

"We moeten dit gaan bespreken met het team, maar ik ga zeker een pittig gesprek voeren om helder te krijgen hoe dit fout heeft kunnen gaan want het kost mij de overwinning."

"Ik heb niet veel gedaan tijdens de race, ik heb gewoon mijn positie behouden. Felicitaties aan Valtteri voor zijn overwinning natuurlijk'', besluit de Brit.