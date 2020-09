Dominante Hamilton pakt pole position in Rusland, Max Verstappen start als tweede

Lewis Hamilton heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Rusland. De Brit domineerde uiteindelijk ruimschoots en was teamgenoot Bottas de baas, die uiteindelijk als derde kwalificeerde. Max Verstappen vloog in zijn laatste ronde naar een tweede tijd.

Afvallers Q1

Het waren vrijwel de usual suspects die bij Q1 te langzaam waren. Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi en Romain Grosjean mochten niet door naar Q2. Bij Kimi Raikkonen kwam dit omdat hij in de eerste bocht van de baan spinde, Romain Grosjean werd door George Russell naar achteren gedrukt waardoor ook de Haas-coureur buiten de top 15 finishte.

Afvallers Q2

Het werd spannender in Q2. Lewis Hamilton zijn snelste tijd was afgepakt en op het moment dat Daniel Ricciardo de snelste tijd had gereden. De Brit wilde een nieuwe poging wagen op de gele band maar Sebastian Vettel crashte en zorgde voor een code rood situatie.

Met nog niets meer dan 2 minuten te gaan werd de sessie hervat en lukte het Hamilton om alsnog naar Q3 door te kunnen gaan, al moet hij op de rode band starten, terwijl teamgenoot Bottas op geel mag starten net als Max Verstappen.

Uiteindelijk vielen Vettel, Russell, Stroll, Kvyat en Leclerc af in Q2.

Pole Position Q3

Lewis Hamilton pakte zoals verwacht de pole position maar de tweede plaats van Max Verstappen was onverwacht. Valtteri Bottas zal morgen daardoor als derde starten met achter zich Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly en Alex Albon.