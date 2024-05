Verstappen lacht om paaltje: "Crashtest ook weer uitgevoerd!"

Max Verstappen kende geen foutloze race in Miami. Hij maakte een klein foutje waardoor hij een paaltje raakte. Verstappen had pech met de Safety Car, waardoor hij als tweede over de finish kwam. De Nederlander kon na afloop wel lachen om zijn incidentje in de chicane.

Verstappen maakte een klein foutje waardoor hij rechtdoor schoot in de krappe chicane. Hij raakte hierbij het paaltje dat pal naast de kerbstone stond. Verstappen kon zijn weg vervolgen, maar volgens zijn teambaas Christian Horner raakte de vloer van de RB20 hierbij wel beschadigd. Verstappen wist de schade te beperken door als tweede over de streep te komen, en daar was hij ook tevreden mee.

Crashtest

Verstappen kon wel lachen om het momentje met het paaltje. Hij werd er vanzelfsprekend naar gevraagd tijdens de persconferentie voor de top drie. Met een grijns legde hij het moment uit: "Ik vond dat paaltje gewoon niet zo leuk! Dus ik besloot hem uit de grond te rijden en de kwaliteit van mijn voorvleugel maar meteen te testen. Dan hebben we de crashtest ook weer achter de rug!"

Schade

Red Bull-teambaas Horner verklaarde na afloop dat de vloer van Verstappen schade had opgelopen bij dat moment. De Nederlander was zich van geen kwaad bewust: "Voor zover ik weet was er geen schade. Dat paaltje stond nu niet meer in de weg, dus daarna had iedereen gewoon vrij baan. De auto voelde daarna in ieder geval niet heel anders aan, dus misschien was eventuele schade eerder al ontstaan. Ik heb dat ding geraakt, maar mijn snelheid bleef hetzelfde, dus ik weet het gewoon niet."