Congreslid vindt Andretti-afwijzing lijken op kartelvorming

Het team van Andretti doet er nog steeds alles aan om te kunnen deelnemen aan de Formule 1. Hun plannen werden begin dit jaar afgekeurd door de FOM, maar ze leggen zich niet bij neer. Inmiddels bemoeit ook de Amerikaanse politiek zich ermee, congreslid John James vraagt zich af of deze situatie niet op kartelvorming begint te lijken.

Het is geen geheim dat de huidige tien teams en Formule 1-CEO Stefano Domenicali geen fan zijn van de mogelijke komst van een nieuw team. De FIA keurde de plannen van Andretti vorig jaar goed, maar begin dit jaar deed de FOM precies het tegenovergestelde. Ze keurden de plannen af, maar ze gaven Andretti nog wel een klein beetje hoop. General Motors wil immers krachtbronnen gaan ontwikkelen, en als dat lukt, wil de FOM er nog een keertje over nadenken.

Andretti was niet blij met de beslissing van de FOM. Vooral Formule 1-eigenaar Liberty Media ontving veel kritiek. Eerder deze week bezochten de kopstukken van Andretti het Amerikaanse Congres, en daar kregen ze veel steun. Congreslid John James was fel op een persmoment en hij wordt geciteerd door Motorsprot.com: "Jullie mogen zeggen of het kartelvorming is, of dat het niet-competitief of monopolistisch gedrag is. Zoals ik het zie is er een bedrijf dat voor dertig procent eigenaar is van Live Nation, waarvan letterlijk deze week bekend werd dat het wordt onderzocht vanwege niet-competitief gedrag. We krijgen ook verhalen door dat Liberty zegt dat ze te groot zijn om uitleg te geven. Zo werkt dat hier niet."