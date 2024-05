Uitslag Sprint Miami: Machtige Verstappen grijpt simpele sprintzege

De sprintrace in Miami zit er alweer op. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium ging de zege zojuist naar niemand minder dan Max Verstappen. Naast hem op het sprintpodium staat Charles Leclerc, die als tweede werd geklasseerd. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Sergio Perez.

Max Verstappen kwam goed weg bij de start van de sprintrace in Miami. Dd Nederlander behield de leiding, maar hij moest wel goed verdedigen tegenover de Ferrari van Charles Leclerc. Achter de koplopers ging het mis. Hamilton raakte Alonso, waardoor de Spanjaard zijn teamgenoot Lance Stroll raakte.

Dit incident zorgde ervoor dat Lando Norris als een soort raket werd gelanceerd. Hij viel uit en de Safety Car kwam de baan op. Ook Stroll moest opgeven. Esteban Ocon kon hierdoor simpel zijn tijdstraf uitzitten, want voor de sprint had hij al Leclerc geraakt in de pits.

Bij de herstart schoot Verstappen weg bij de rest van het veld. Hij hoefde amper iets te doen, maar dat gold niet voor zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan vocht zich langs de verrassende Daniel Ricciardo, waarna de Australiër het tempo aardig bij kon houden.

Hamilton

Iemand die amper snelheid had, was Lewis Hamilton. Hij probeerde langs Kevin Magnussen te komen, maar dat lukte niet helemaal. Ook Max Verstappen was niet happy, want hij klaagde over problemen met zijn achterbanden. Volgens hem was dit vergelijkbaar met de kwalificatie.

Hamilton speelde ondertussen een hoofdrol. Hij wilde Magnussen passeren, maar de Deen had daar helemaal geen zin in. De Deen verdedigde als een beest, en daarbij ging hij van de baan. Het leverde hem een tijdstraf op, maar hij ging niet rustig aan doen.

Magnussen

De Haas-coureur raakte Hamilton even op het voorwiel, waarna hij ook heel laat remde waardoor beide heren rechtdoor schoten. Hamilton werd hierdoor ingehaald door Yuki Tsunoda. Gezamenlijk haalden ze Magnussen eindelijk in. De Deen ontving overigens nog een tijdstraf. Aan kop ging het makkelijk bij Verstappen, want hij reed weer weg bij de rest. Voor Hamilton kreeg de sprintrace nog een staartje, want hij mag zich melden bij de stewards. Hij reed namelijk te hard in de pitlane. Dit leverde hem een drive through-penalty op, waardoor hij uit de punten valt.