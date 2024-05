Krack wijst Newey niet af: "Moeten alle details bekijken"

Vorige week bevestigde Red Bull Racing dat Adrian Newey het team gaat verlaten. De Britse topontwerper werd in verband gebracht met meerdere teams, waaronder Aston Martin. Mike Krack moest daar in eerste instantie niets van weten, daar komt hij nu een beetje op terug.

Het vertrek van Newey kwam nauwelijks als een verrassing. Het gonsde al eventjes van de geruchten, en Newey werd al een aantal keren in verband gebracht met een transfer. In Miami was Newey nog aanwezig bij Red Bull, en alle camera's waren op hem gericht. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met Ferrari, Williams-teambaas James Vowles stelde dat hij een gesprek had gehad met Newey, en ook Aston Martin zou interesse hebben.

Aston Martin-teambaas Mike Krack ontkende vorige maand de eerste Newey-geruchten. In Miami krabbelde hij enigszins terug in gesprek met DAZN: "Ik denk dat het belangrijk is dat we als Aston Martin zijnde ons eigen pad kiezen met de mensen en het team dat we hebben. We willen ons eigen succes opbouwen en vechten met de sterksten. Maar als iemand van zijn kaliber vrijkomt, dan moet je hem overwegen en ze op waarde schatten. We moeten dit tot in detail bekijken, wat kunnen ze bijdragen en wat zijn de nadelen? Aan dat soort dingen moeten we denken."