Hamilton wil nu nog winnen van Ferrari

Lewis Hamilton rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Ferrari. De Brit kan zich dit jaar nog voorbereiden op die veelbesproken overstap, maar nu rijdt hij nog gewoon voor Mercedes. Hij geeft dan ook aan dat hij nu nog gewoon de Ferrari's wil verslaan.

Hamilton maakte afgelopen winter bekend dat hij per 2025 rijdt voor Ferrari. Bij de Italiaanse renstal gaat hij een superduo vormen met Charles Leclerc, en de verwachtingen zijn hoog. Nu rijdt Hamilton nog voor Mercedes, maar daar loopt het nog niet op rolletjes. Hamilton worstelt met zijn auto, en dat zorgt overduidelijk voor frustratie. De Brit probeert de rug recht te houden, maar hij kijkt natuurlijk al vooruit naar zijn aanstaande transfer.

In Miami geeft Hamilton toe dat hij al in contact staat met de top van Ferrari. Hij deelt niet precies waar die gesprekken overgaan, maar hij is wel duidelijk tijdens de persconferentie in het Hard Rock Stadium: "Ik heb een goede relatie met John Elkann en Frédéric Vasseur. We spreken elkaar regelmatig, maar ik heb nog geen contact met het team. Natuurlijk observeer ik op afstand wat er daar allemaal gebeurt, maar de focus ligt nu echt nog op hoe we ze kunnen verslaan en hoe we kunnen winnen. Daar gaat al mijn energie naartoe."