Red Bull-kopstuk sluit vertrekt Verstappen uit

Het gonst al weken van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar hij werd meermaals in verband gebracht met Mercedes. Volgens Oliver Mintzlaff is er geen twijfel, en blijft Verstappen gewoon bij Red Bull.

Max Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Het leek er geruime tijd op dat hij Red Bull nooit ging verlaten, maar in de afgelopen maanden ontstonden er toch een paar barstjes. De onrust binnen het team zorgde ervoor dat men twijfelde aan zijn toekomst bij Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met Verstappen, en er gingen geruchten rond over een meeting tussen Mercedes en de Nederlander.

Zekerheid

Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff liet zich afgelopen weekend in Miami voor het eerst uit over de situatie. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports duidelijk toen hem werd gevraagd of Verstappen blijft: "Daar ben ik duizend procent zeker van. Ik praat ook met Max, Christian Horner praat met Max en niets wijst er op dat hij gaat vertrekken. Ik denk dat de toeschouwers weten wie op dit moment de snelste auto bouwt. Dat blijkt niet alleen dit seizoen, maar dat bleek ook in de laatste jaren."

Rust

Volgens Mintzlaff is de sfeer binnen Red Bull nog steeds heel goed. De CEO stelt dat Verstappen hier ook zo over denkt: "Hij heeft een contract tot en met 2028. We hebben de snelste auto en hij rijdt bij het coolste merk. Hij voelt zich hier erg op zijn gemak. Hij is hier wereldkampioen geworden en hij heeft een omgeving die hij waardeert. Dat we wat meer rust nodig hebben, dat wil ik niet ontkennen. Maar ik geloof dat we er stap voor stap komen."