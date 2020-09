Perez stopt liever met F1 dan jaartje sabbatical

De toekomst van Sergio Perez in de Formule 1 is nog onzeker. Wat wel zeker is voor de Mexicaan is zijn vertrek bij Racing Point. De 30-jarige Mexicaan kwam op een bizarre manier erachter dat Sebastian Vettel zijn plek in zal nemen. Dat onthulden mensen binnen Racing Point, die aangaven dat teameigenaar Lawrence Stroll in de hotelkamer naast Perez zat en de muren zo dun waren dat hij het gesprek kon volgen.

Voorcontract met Haas

Inmiddels zijn de geruchten in Rusland flink op gang gekomen en werd gisteren bekend dat Sergio Perez een voorcontract heeft getekend met Haas. Het Amerikaanse team heeft meermaals aangegeven nog geen beslissing te hebben genomen over de coureurs voor 2021, maar ziet Perez graag komen mede vanwege zijn grote sponsorbudget.

Geen sabbatical

Als Perez volgend jaar geen team weet te vinden dan kondigt hij zijn definitieve vertrek aan uit de Formule 1, zo heeft hij laten weten. Een tussenjaar, zoals bijvoorbeeld Esteban Ocon of Fernando Alonso hebben gedaan, ziet hij niet zitten. Perez zei hierover: "Ik denk dat als je er eenmaal uit bent je misschien nooit meer terugkomt, dus als ik een sabbatical neem zou ik liever stoppen met Formule 1 als een sabbatical nemen."

"Ik denk dat alles op dit moment een optie is. Mijn belangrijkste doel is om in de F1 te blijven. Ik heb het gevoel dat ik nog heel jong ben en ook hongerig naar succes. Ik wil doorgaan in de Formule 1, maar het moet het juiste pakket zijn. Een pakket dat me de maximale motivatie geeft om elke ronde 100 procent te geven."