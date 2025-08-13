user icon
Lewis Hamilton kan niet wachten op Zandvoort

Lewis Hamilton kan niet wachten op Zandvoort
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 08:48
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

De zomerstop is nog maar net van start, maar veel fans kijken nu al uit naar de volgende Grand Prix. De Grote Prijs van Nederland staat weer voor de deur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft daar wel zin in. 

In het laatste weekend van augustus gaat de Grand Prix van Nederland verreden worden. Of Lewis Hamilton gaat genieten van de Nederlandse Grand Prix? Dit zegt de zevenvoudig wereldkampioen. 

Goede woorden

Lewis Hamilton heeft alleen maar goede woorden over voor de Grand Prix van Nederland: "Het is als een oud huis met karakter. Hoe krijgt een huis karakter? Door al zijn kleine foutjes en oneffenheden. Veel racebanen zijn volledig vlak, maar deze is aangelegd in een tijd zonder moderne technologie.
Het gevolg is dat er kuilen en hobbels zijn, omdat de grond en heuvels bewegen", zo zei Hamilton tegenover Viaplay. 

"Er zitten veel imperfecties in. Ik denk dat de golvingen het ook echt een enorme hoeveelheid karakter geven. Veel circuits zijn op vlakke ondergrond aangelegd, terwijl dit circuit is aangelegd in een tijd waarin ze die technologie nog niet hadden en het is verouderd. Er zitten overal hobbels van dat soort dingen op de grond, over de heuvels heen, dus dat maakt het voor mij een van de beste circuits waar we op mogen racen."

Fans

Hamilton heeft niet alleen maar mooie woorden over het circuit, maar ook over de fans die jaarlijks naar de Grand Prix van Nederland komen: ''Het is geweldig om de fans daar elk jaar te zien. Zij maken die race echt tot wat het is.''

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, maar kijkt tegen een achterstand aan van 42 punten vergeleken met zijn teamgenoot Charles Leclerc, die vijfde staat in het wereldkampioenschap. Samen hebben de coureurs van Ferrari het wel goed voor mekaar. Ferrari staat namelijk tweede in het wereldkampioenschap.

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.058

    Persoonlijk vind ik circuit Zandvoort een van de mooiste circuit's die er zijn.....maar niet voor de F1.
    GT3, DTM, Porche en aanverwante raceklasse's,.....dat is veel beter op dat circuit.

    • 13 aug 2025 - 09:08

