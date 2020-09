Alonso klaagt over weinig testen: "F1 de enige sport waarin je niet mag trainen"

Fernando Alonso heeft de steeds kleiner wordende hoeveelheid testen vernietigd die is toegestaan ​​in de Formule 1. Aan het begin van de carrière van de Spanjaard testten teams duizenden kilometers per seizoen, ook tussen de races door. Om kosten te besparen is het testen nu ernstig beperkt, waarbij de meeste in het seizoen volledig worden verboden en zelfs het testen in de winter afneemt van zes dagen in 2020 tot slechts drie dagen voor het seizoen 2021.

Anderhalve dag testen per coureur

De 39-jarige Alonso keert volgend jaar terug in de F1 bij Renault, nadat hij twee jaar niet actief was in de koningsklasse van de autosport. In gesprek met de Spaanse krant AS zegt hij: "Ja, F1 is erg tegenstrijdig. Het is de meest geavanceerde sport ter wereld, met miljoenen aan investeringen, maar de enige sport waarin de atleet niet mag trainen."

"Volgend jaar is er in totaal anderhalve dag testen per coureur met de nieuwe auto's, en vanaf dat moment start het kampioenschap van 2021. Het zou ondenkbaar zijn dat iemand die naar de Olympische Spelen gaat, anderhalve dag traint met de speer en dan naar de Spelen vertrekt, maar het is wat het is."

"We moeten alternatieve methoden zoeken, zoals de simulator en andere investeringen doen als team om deze te vervangen."