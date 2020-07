Fernando Alonso maakt comeback in 2021 bij Renault

Het slechtst bewaarde geheim van de Formule 1-paddock is nu officieel bekend gemaakt. Fernando Alonso keert in 2021 terug in de Formule 1 bij Renault. De Spanjaard wordt hiermee teamgenoot van Esteban Ocon, en volgt Daniel Ricciardo op die op zijn beurt naar McLaren vertrekt.

Het Franse team is uiteraard dolblij met de komst van de tweevoudig wereldkampioen. Teambaas Cyril Abiteboul: "Het contract dat we hebben gesloten met Fernando Alonso maakt deel uit van het plan van Groupe Renault om haar toewijding aan F1 voort te zetten en terug te keren naar de top van het veld."

"Zijn aanwezigheid in ons team is een enorme troef op sportief vlak maar ook voor het merk waar hij erg aan gehecht is. De sterke band tussen hem, het team en de fans maakt hem een logische keuze. Naast successen uit het verleden is het een gewaagde wederzijdse keuze en een project voor de toekomst. Zijn ervaring en vastberadenheid stellen ons in staat het beste uit elkaar te halen om het team naar de uitmuntendheid te brengen die de moderne Formule 1 eist. Hij zal ook ons team, dat erg snel is gegroeid, een cultuur van racen en winnen brengen om samen hindernissen te overwinnen."

"Naast Esteban is het zijn missie om het Renault-team te helpen zich in de best mogelijke omstandigheden voor te bereiden op het seizoen 2022."

Renault is familie

Fernando Alonso heeft mooie herinneringen aan Renault en kiest mede daarom voor zijn voormalig werkgever. De 38-jarige Spanjaard: "Renault is mijn familie, mijn dierbaarste herinneringen aan de Formule 1 met mijn twee WK-titels, maar ik kijk nu vooruit. Het is een grote bron van trots en met een enorme emotie keer ik terug naar het team dat me mijn kans gaf aan het begin van mijn carrière en dat me nu de kans geeft om terug te keren naar het hoogste niveau."

"Ik heb principes en ambities in lijn met het project van het team. Hun vooruitgang deze winter geeft geloofwaardigheid aan de doelstellingen voor het seizoen 2022 en ik zal al mijn race-ervaring delen met iedereen, van de ingenieurs tot de monteurs en mijn teamgenoten. Het team wil en heeft de middelen om weer op het podium te komen, net als ik."