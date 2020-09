Lance Stroll: "Ik wist vooraf dat mensen mij zouden haten"

Lance Stroll heeft gezegd dat hij al heel vroeg wist dat mensen kritiek zouden leveren op zijn rijvaardigheid, maar hij heeft geleerd erom te lachen in plaats van te huilen. De 21-jarige Canadese coureur werd tijdens zijn reis naar de Formule 1 bijgestaan ​​door zijn vader en miljardair Lawrence, die hem een ​​stoel bij Williams bezorgde voordat hij hem één ​​van de Racing Point-coureurs maakte nadat hij een consortium had geleid om het team te kopen.

De helpende hand van zijn vader betekent dat kritiek nooit ver weg is voor Lance, maar hij heeft al twee keer op het podium gestaan ​​in zijn Formule 1-carrière en was kampioen in de F4 en F3 voordat de F2 werd overgeslagen om op de Formule 1-grid te komen.

Vernieling in praten

Stroll sprak met Sky F1-presentatrice Natalie Pinkham op haar podcast en sprak uitvoerig over hoe hij heeft leren leven met de critici. Stroll: "Elke keer dat ik het slecht zou doen of ik een fout maken, zouden mensen me gewoon de vernieling in praten en me vernietigen in de media. Ik wist vooraf dat mensen mij zouden haten. Ik denk dat het gewoon is zoals het is. Ik ben al lang geleden tot dat besef gekomen."

"Iedereen heeft zijn mening. Ik laat mezelf spreken op het circuit en ik probeer in mijn eigen kleine bubbel te blijven en de negativiteit en het geluid van buitenaf te blokkeren. Als je ergens succesvol in bent, probeer je je dromen na te jagen. Er zijn mensen in deze wereld die, als ze door frustraties gaan en jaloers zijn in welke vorm dan ook, je proberen neer te halen met hen en dat is de wereld waarin we leven. Dus er zal altijd lawaai van buiten zijn, er zal altijd negativiteit zijn."

"Ik probeer het gewoon positief te houden en luister naar de mensen om me heen. Dat is uiteindelijk het enige dat telt. Je kunt niet iedereen tevreden stellen, je kunt niet ieders beste vriend op deze wereld zijn, zo werkt het niet."

Omgaan met kritiek

Stroll zei verder dat hij de kritiek licht opvat, omdat hij weet dat het snel weer stil wordt als hij een goede prestatie neerzet. Hij zei hierover: "Ook in het leven, niet echte vrienden, maar mensen die ik kende - als ik het goed zou doen, waren veel mensen mijn beste vriend. Vrienden van mij waar ik niet zo dicht bij stond, ineens zou het goed met je gaan en zij zouden je beste vriend zijn."

"Ook op sociale media, als ik het goed zou doen, zou het allemaal stil worden. Alle haat en al het lawaai zouden gewoon verdwijnen. Als ik het dan weer slecht zou doen, zou het allemaal terugkomen, het zou allemaal opnieuw beginnen. Ik zag dat patroon al heel vroeg en om eerlijk te zijn, moet je erom lachen, want als je er niet om lacht zou je zin hebben om te huilen. Dus ik probeer het eerlijk gezegd licht op te vatten."