Kampioenschapkansen Max Verstappen voorbij en verlegt focus op dagsucces

Voor het seizoen 2020 waren er in de winter, en zeker na de wintertests veel positieve verhalen vanuit het Red Bull-kamp. Dit jaar zou het moeten gebeuren, Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit. De eerste race begon met een domper door een uitvalbeurt, terwijl Verstappen die race had kunnen winnen.

Hij won weliswaar de tweede race op Silverstone, maar de andere races die hij had kunnen winnen, Monza en Mugello, viel hij ook beide keren uit. Er zijn 9 races gereden en 3 races is de Nederlander uitgevallen, een gemiddelde van iets meer dan 33 procent.

Alle ironie ten top als we naar de getallen kijken; Er moet een wonder gebeuren wil startnummer 33 dit jaar alsnog wereldkampioen worden. De problemen aan de Honda-motor van Verstappen zijn niet klein, zo zegt Honda-directeur Tanabe.

Focus op dagwinst

Het blijft afwachten hoe Honda de problemen op gaat lossen maar dat Max Verstappen er klaar mee is, was afgelopen zondag duidelijk. De journalist van de Spaanse krant AS vroeg de Nederlander of hij had kunnen winnen in Mugello: "Had ik kunnen winnen? Ik had,... het kan me niet schelen. Ik kan het niet veranderen."

De negenvoudig Grand Prix-winnaar heeft de focus nu verlegd naar dagsucces en gokt op enkele overwinningen, legt hij uit bij ORF. "Ik heb geaccepteerd dat het dit jaar niet gaat zoals het hoort. Maar ik zal elk weekend alles blijven doen om er het beste uit te halen."

RB16 niet perfect

Vooraf aan het seizoen was er de hoop dat de RB16 de wagen zou worden waarmee Verstappen kampioen kon worden. De Nederlander liet al doorschemeren dat de RB15 van 2019 toch niet zo'n slechte auto was. De knipoog was dubbelzinnig, omdat Gasly de Grand Prix van Italië won met een wagen die erg op de RB15 lijkt, maar ook omdat de RB16 niet echt een verbetering te noemen valt.

De 22-jarige coureur vertelt dat de RB16 niet de wagen is waarop het Oostenrijkse team had gehoopt: "Er zijn dit jaar een aantal dingen die niet helemaal perfect zijn aan onze auto. Maar we hebben er al veel van geleerd. Ik hoop dat we volgend jaar dingen kunnen veranderen en hopelijk wordt het dan wat beter."

Ten slotte vraagt ​​het Oostenrijkse televisiestation wanneer hij eindelijk zijn eerste wereldtitel zal pakken. "Dat kun je in de Formule 1 nooit zeggen, maar ik hoop natuurlijk dat het niet lang meer zal duren", lacht Verstappen.