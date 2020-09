Max Verstappen: "Ik ben er klaar mee en heb er niet veel zin in"

Max Verstappen is woedend en is er even helemaal klaar mee. Vorige week in Monza kende hij elektronische problemen bij de Italiaanse Grand Prix en moest hij uitvallen. Hiermee ging de kans op een kampioenschap vrijwel zeker in rook op.

Dit weekend in Mugello zag het er tijdens de trainingen en kwalificatie een stuk beter uit maar voor de race had Max Verstappen al problemen. Die werden alsof op tijd opgelost waarna Verstappen een goede start kende, maar na enkele honderden meters weer het probleem op kwam zetten.

De Nederlander stond op het punt om uit te vallen maar door gerommel na de eerste bocht knalden een aantal coureurs op elkaar waarna Kimi Raikkonen Verstappen niet kon ontwijken en hem uit de race tikte.

Moedeloos

Bij Jack Plooij van Ziggo was duidelijk te merken dat Verstappen moedeloos wordt van de situatie: "Tijdens de ronde na de grid zei ik al tegen het team dat er iets mis was met de motor. Dat probleem is gewoon niet opgelost, het was hetzelfde probleem als in Monza."

"De start zelf was goed maar daarna toen ik volgas ging had ik dat probleem weer. Dat Kimi daarna achterin duikt is ook helemaal niet erg want ik was toch wel uitgevallen, maar dit krijg je natuurlijk als je zoveel gezeik hebt. Dan kom je in dat soort posities terecht dat de kans er is dat er iemand achterin rijdt."

"Dit is natuurlijk niet normaal, dat je twee wedstrijden achter elkaar dit soort problemen hebt. Op dit moment ben ik er even klaar mee en heb ik er niet zoveel zin meer in."