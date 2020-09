Honda: "Probleem aan motor Max Verstappen is behoorlijk groot"

Max Verstappen kende gisteren voor de tweede maal op rij problemen met zijn Honda-motor. Vorige week in Monza werd de race zo op zijn kop gezet dat het volgens Helmut Marko de uitgelezen kans was om terug te komen in het kampioenschap. Datzelfde was gisteren het geval in Mugello, waar de snelheid van Max Verstappen het hele weekend goed was en een overwinning er misschien in had gezeten.

Niets van dat alles was het resultaat. Twee uitvalbeurten en tweemaal door dezelfde problemen aan de Honda-motor. Max Verstappen is er dan ook wel klaar mee, zo vertelde hij aan Ziggo.

Onderzoek Honda

Honda zegt dat het motorprobleem van Max Verstappen aan het begin van de Toscaanse Grand Prix 'behoorlijk groot' was en dat de grote impact die hem vervolgens wegvaagde een 'zeer slechte situatie' voltooide. Honda F1 technisch directeur Toyoharu Tanabe vertelde de aanwezige pers dat er iets misging tijdens de formatieronde en zich vervolgens op een zeer slechte manier manifesteerde op de begin van de race.

Tanabe: "We zijn nu de oorzaak van het probleem aan het onderzoeken. Maar het is geen klein probleem, het is behoorlijk groot. De impact was ook groot. Het was dus een heel slechte situatie."

Honda zal de motor zelf fysiek onderzoeken, terwijl de R & D-afdeling in Sakura, Japan, al begonnen is met het analyseren van de racegegevens. Tanabe zei dat Honda nog niet heeft bepaald welk plan van aanpak men kiest en wat er daarna gebeurt. Honda zal eerst de oorzaak moeten beoordelen en welke schade er is aangericht.

Nieuwe motor inzetten

Max Verstappen heeft nog steeds een 'gratis' set motoronderdelen om naar over te schakelen, dus mocht Honda bij de volgende race in Rusland een nieuwe motor moeten introduceren, dan zal hij geen gridstraf oplopen.