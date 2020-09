Honda tevreden na sterke kwalificatie voor Max Verstappen en Alex Albon

Honda is tevreden over de kwalificatie voor de Grand Prix van Toscane, waarbij Max Verstappen en Alexander Albon starten vanaf de tweede startrij.

De AlphaTauri's kwamen er niet aan te pas vandaag. Daniil Kvyat kwam niet door het tweede deel van de kwalificatie. Racewinnaar Pierre Gasly kreeg na zijn overwinning in Monza een realiteits-check vandaag. Hij bleef steken in het eerste kwalificatiedeel en was scheldend te horen via de teamradio.

Honda-baas Tanabe zegt vrijdagavond: "In de kwalificatie vandaag tijdens de eerste Grand Prix in Toscane had Aston Martin Red Bull Racing een positieve middag, waarbij zij een goede prestatie vertoonden door de beide auto's op de tweede startrij te kwalificeren. Daarmee had Alex zijn beste kwalificatieresultaat ooit in de Formule 1."

Na de dramatisch verlopen Grand Prix van Monza heeft Honda de motorproblemen bij de krachtbron van Max Verstappen opgelost, liet de Japanner eerder al weten.