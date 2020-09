Motorprobleem in de Honda-krachtbron van Max Verstappen opgelost

Honda-baas Toyoharu Tanabe zegt op de officiële website van Honda Racing F1 dat de problemen aan de Honda-motor - waarmee Max Verstappen uitviel tijdens de vorige Grand Prix op Monza - zijn opgelost.

Tanabe schrijft: "We hebben een analyse losgelaten op het probleem en nu maatregelen genomen zodat dit probleem zich niet meer kan voordoen. We hebben ook geleerd over de nieuwe motor-reglementen (wat betreft de ban op verschillende afstellingen tijdens kwalificatie en de race, red.) en we verwachten dat we die kennis kunnen gebruiken en inzetten tijdens het komende weekend."