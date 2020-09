Perez denkt gat met Red Bull te kunnen dichten tijdens de race

Sergio Perez start morgen vanaf de zevende startplaats, na dat hij zich als zesde kwalificeerde vandaag op het circuit van Mugello. Hij moet een plekje in wisselen vanwege zijn straf nadat hij Kimi Raikkonen van de baan reed gisteren.

Perez is positief gestemd dat hij zijn teamgenoot en Charles Leclerc kan inhalen en het gat naar de Red Bulls kan dichten.

Perez: "Er is genoeg om mee te spelen morgen. Een goede start en een goede strategie zullen veel mogelijkheden bieden. Ik ben blij een plek aan mijn teamgenoot te verliezen. De penalty was onterecht, vanwege de verkeerde uitgang van de pitstraat. Het ziet er goed uit voor morgen. We hadden één update voor de auto en die ging naar de auto van Lance. Ik krijg dat tijdens de volgende race ook op mijn auto. Het ziet er goed uit, we kunnen het gat naar Red Bull morgen dichten."

Perez kreeg zijn straf nadat hij Kimi Raikkonen van de baan kegelde op vrijdag.