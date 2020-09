Sergio Perez moet krijgt één plaats straf na aanrijding met Raikkonen, geeft uitgang van pitstraat de schuld

Sergio Perez moet een plekje inleveren op de startgrid nadat hij vanmiddag Kimi Raikkonen van de baan kegelde in de eerste bocht. Perez kwam de pitstraat uit en zag de aanstormende Raikkonen op het rechte stu. In de eerste bocht raakte hij de Fin, die snel is op het circuit van Mugello.

Een touché van Pérez komt Raikkonen duur te staan 😬



🎙 'Ik weet niet wat er gebeurde, maar een auto kwam van de pitlane'#ZiggoSportF1 #F1 #TuscanGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qS97cyiEw8 — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) September 11, 2020

Na de sessie moest Perez zich melden bij de wedstrijdleiding, zij besloten hem een plaats straf te geven op de startgrid zondag. Perez geeft nu de manier waarop de pitstraat is gesitueerd de schuld. "Voor mijn gevoel gaat de uitgang van de pitstraat veel te ver en het geeft te weinig een goede hoek waarin je de baan op komt."

"Het is duidelijk een nieuwe plaats, we zijn hier nog nooit geweest. Ik wist dat Kimi eraan kwam, maar wist duidelijk niet dat hij zo dichtbij was. Want als ik in de pitstraat rijd, kan ik hem niet zien. Het is een behoorlijke afstand en helaas kon ik hem niet meer ontwijken en dat gebeurde er dus."

Overleg

Als hem wordt gevraagd of de zaak ook in de rijders-overleg moet worden besproken zegt hij: "Ik denk dat dit iets is waar wij over moeten praten om te kijken wat het beste is om te doen."