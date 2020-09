Latifi komt tien seconden te laat om familie Williams uit te zwaaien met een puntenfinish

Met tien seconden verwijderd van punten baalt Nicholas Latifi dat hij Claire en Sir Frank Williams geen punten kon schenken als afscheidscadeau tijdens de knotsgekke Italiaanse Grand Prix.

Het zouden dan ook de eerste WK-punten in zijn loopbaan zijn, maar de Williams kwam nét tekort. Frustrerend, geeft Latifi toe.

Na de herstart zag het er nog goed uit voor Latifi, want hij reed op de negende plaats.

"Het is duidelijk dat ik teleurgesteld ben dat ik niet in staat ben geweest om Claire en de Williams-familie dat laatste punt te schenken. Dat had nou echt een mooi afscheid voor hen geweest", zei Latifi.

Top-tien

De race was voor hem niet makkelijk. "Het was leuk om te ervaren hoe het is om in de top-tien te rijden, maar we worstelden teveel op de koude banden tijdens de herstart. Ik kon er niet veel aan doen."

Latfi is trots dat hij Kimi Raikkonen kon inhalen, maar het miste uiteindelijk toch aan motorvermogen op de snelle rechte stukken.

Knokken met Vettel in de Ferrari

Latifi's teamgenoot George Russell eindigde ondertussen als 14e en was op dezelfde manier geïrriteerd dat hij Sir Frank en dochter Claire Williams geen punten kon geven tijdens de Italiaanse Grand Prix vanaf Monza. Wel kon hij aan het begin van de race zelfs de Ferrari van Sebastian Vettel aanvallen, voordat de Duitser uitviel met exploderende remmen.

Auto voelde goed, mist snelheid

“De auto voelde echt heel goed, we waren gewoon heel langzaam op de rechte stukken. Ik was veel sneller dan de jongens om me heen, en elke keer dat ik ze inhaalde op het rechte stuk, passeerden ze me gewoon weer."

Volgend Grand Prix-weekend in Mugello hebben de mannen een nieuwe kans, wellicht zijn Frank en Claire Williams dan alsnog verheugd als 'hun' coureurs punten zouden scoren.