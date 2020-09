Max Verstappen: "De race boeit mij niet meer, ik kom hier om te winnen"

Het afschaffen van de party modes zorgt nog niet voor een feest bij het team van Red Bull Racing op Monza. Max Verstappen kwam niet verder dan P5 en zijn teamgenoot Alexander Albon start mogen vanaf P9. Gisteren vertelde Max Verstappen al dat een overwinning er niet in zat. De Nederlander hoopte vanaf de tweede startrij te mogen vertrekken, maar dat is de derde geworden.

Max Verstappen reed in zijn laatste ronde ruim 340, maar het was niet voldoende om hoger dan P5 te finishen en daar baalt de 22-jarige Limburger van. "Het is gewoon geen goed weekend voor ons. Ik heb alles geprobeerd. Minder en meer downforce, de hele auto omgegooid en met Alex van alles geprobeerd. Het is gewoon niet zoals ik het zou willen, maar het is wat het is."

Slipstream Albon

Alexander Albon gaf Verstappen een tow en Verstappen Albon, maar dat werkte niet. "Hij gaf mij een tow en ik hem, maar telkens kwam dezelfde rondetijd naar boven. Als we met minder downforce gaan rijden is de auto nog steeds erg gevoelig. Vooral in de middensector is de auto erg lastig te besturen. Het lukt gewoon niet om de auto goed onder controle te houden op snelle circuits. We worstelen gewoon nog teveel, Een heleboel dingen om nog onderzoek naar te doen voor het team, maar het moet allemaal geen excuus zijn."

Over morgen had de Nederlander weinig te vertellen, want hij wil gewoon winnen. "Ik kom hier om te winnen, maar dat zie ik niet gebeuren. Het zal me dus niet boeien, het is gewoon jammer", zo vertelde hij tegen Ziggo Sport. "Wij hebben gewoon geen goede tijd neergezet, maar we kunnen vechten voor P3, maar dat is zoals ik zei niet wat ik wil."