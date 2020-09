Max Verstappen zou ook wel "iedereen willen vermorzelen"

Het kan wel eens lastig worden voor Max Verstappen in de Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Italië. "Mercedes wil iedereen vermorzelen en op een ronde zetten. Logisch. Dat zou ik in hun positie ook willen."

Verstappen denkt dat hij dit weekend geen hele grote bedreiging kan zijn voor Mercedes. "Op papier ziet het er misschien nog een beetje spannend uit, maar mijn achterstand wordt elke race een stuk of zeven punten groter."

Er wordt hard gewerkt door het team, maar het lijkt maar steeds niet goed genoeg. Een herhaling van zijn stunt tijdens de F1 70th anniversary GP op Silverstone, waarbij hij het team van Hamilton en Bottas op de baan wist te verslaan, is dan ook lastig dit weekend.

Verstappen: "Hoe hard we ook werken en pushen, Mercedes is nog altijd torenhoog favoriet. We verliezen op de meeste circuits een halve seconde per ronde. Daar is niet tegen te vechten en dat haal je ook niet zomaar in."

De dreiging komt ondertussen ook van achteren. Renault beschikt bijvoorbeeld over een zeer snelle motor, zo bleek ook in Spa-Francorchamps. Maar in de achteruitkijk spiegel kijken, zit de Limburgers niet in het bloed.

"Het kan zaterdag dicht bij elkaar zitten. Ik verwacht dat Renault hier snel zal zijn. Net als vorig weekend in Spa-Francorchamps."