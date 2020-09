Alex Albon kreeg van Red Bull niet dezelfde onderdelen als Max Verstappen

Alexander Albon heeft het moeilijk bij Red Bull Racing dit jaar. Al sinds zijn overstap van Toro Rosso naar Red Bull vorig jaar na de zomer kan hij het tempo van Max Verstappen niet bijhouden. De Thaise Brit had gehoopt om dit jaar de stap te maken richting het niveau van de Nederlander maar dat lukt vooralsnog niet.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft aangegeven dat Albon zich moet blijven aanpassen aan de moeilijk bestuurbare RB16 van 2020. Hij zei ook dat Red Bull een deel van de schuld heeft voor de strijd van de Thais-Britse coureur, terwijl het team probeerde de problemen met het chassis in het vroege seizoen op te lossen.

Experimenten met onderdelen

Max Verstappen is duidelijk de kopman van Red Bull Racing en krijgt daardoor altijd als eerste de nieuwste onderdelen op zijn wagen. Normaal maakt een topteam geen verschil omdat het genoeg onderdelen meeneemt naar races, maar door de races die kort op elkaar zitten was dit niet mogelijk.

"We hebben veel geëxperimenteerd om het probleem onder controle te krijgen. Omdat de races zo snel voorbij gingen, was het niet mogelijk om dezelfde onderdelen voor beide auto's te hebben, wat betekende dat Albon in de meeste races niet dezelfde auto had."

Hij zei dat Pierre Gasly van AlphaTauri niet opnieuw gepromoveerd zal worden om Albon te vervangen. Marko zei over de Fransman, die erg goed in vorm is: "We hebben een teamleider nodig bij Alpha Tauri en hij doet dat feilloos."