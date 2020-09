Geen DAS-systeem voor Red Bull Racing

Mercedes introduceerde afgelopen winter tijdens de wintertest in Barcelona het nieuwe innovatieve DAS-systeem. Hiermee kan de stand van de voorwielen worden aangepast tijdens het rijden en de FIA heeft goedkeuring gegeven voor het systeem, zelfs na een protest van Red Bull.

Vanaf 2021 is het systeem al wel op de lijst geplaatst van onderdelen die verboden zijn. Red Bull Racing had aangekondigd om te kijken of het ook een DAS-systeem wilde bouwen, maar Helmut Marko heeft nu verklaard dat dit niet gaat gebeuren.

In gesprek met motorsport-magazin.com zegt de Oostenrijker: "DAS is voor ons klaar. Aan de ene kant is het natuurlijk een kwestie van gewicht. Maar tegen de tijd dat je het ontwikkeld hebt om perfect te werken, is het misschien de laatste race en dan is het volgend jaar verboden."