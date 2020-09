Max Verstappen en teamgenoot Alexander Albon gaan in deze video van Red Bull Racing in op kijkersvragen. Die willen bijvoorbeeld graag weten wat Verstappen denkt over de grote veranderingen die eraan zitten te komen in de Formule 1 na 2021.

Verstappen zegt: "Eerst wil ik dat wat we op dit moment hebben op een zo goed mogelijke manier afsluiten, maar ik hoop dat we met de nieuwe reglementen een hele goede auto bouwen waarmee we kunnen vechten om het kampioenschap."