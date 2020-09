Hamilton en Verstappen vonden race in België zeer saai

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn niet blij dat het sparen van banden zo belangrijk is geworden in de Formule 1. De coureurs van respectievelijk Red Bull Racing en Mercedes zijn teleurgesteld dat de Belgische Grand Prix niet erg aantrekkelijk was.

Lewis Hamilton klaagde de afgelopen weken al eerder over bandenfabrikant Pirelli, dat niet goed zou luisteren naar wat de coureurs voor feedback geven over het 'zwarte goud'. Pirelli reageerde op Hamilton door te stellen dat het zich niet kan vinden in de kritiek.

Max Verstappen is inmiddels niet blij met het banden sparen, ondanks dat de Nederlander daar zeer bedreven in is: "Dit is zo'n geweldig circuit maar je kunt door de banden niet pushen en tot de echte limiet gaan. Ik vind het altijd leuk om hier te rijden, maar heb mijn banden in ongeveer 38 van de 44 ronden moeten beheren."

Bandenmanagement is een terugkerend fenomeen in de Formule 1. Het hoort er natuurlijk bij, maar de huidige Pirelli-banden lijken een te grote rol te spelen. De rivaal van Max Verstappen, Lewis Hamilton is ook niet blij dat er niet maximaal gereden kan worden: "Hoeveel ronden heb ik gehad om mijn banden te beheren? Ongeveer hetzelfde. Het is niet bijzonder spannend, zoals Max al heeft gezegd, dat ben ik met hem eens."

Veel tijdverlies bij 2 pitstops

Tegenwoordig is naast snelheid vooral de positie van een coureur op het circuit erg belangrijk. Hierdoor zijn er de afgelopen seizoenen relatief weinig twee-stoppers geweest. "Dit was de enige manier om een ​​race te kunnen rijden met één pitstop. En dat moet ook want je verliest zoveel tijd bij de pitstops. Ik geniet er niet echt van", zo zei de Mercedes-coureur.