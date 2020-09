Pirelli kan zich niet vinden in kritiek van Lewis Hamilton

Mario Isola zegt dat hij altijd luistert naar de klachten van F1-coureurs over de banden. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zei afgelopen weekend in Spa dat, omdat er geen bandenoorlog meer is, de 'druk' voor betere banden nu van de coureurs moet komen.

FIA en Pirelli luisteren

Mario Isola is het echter niet eens met de kritiek van Hamilton. Volgens de Mercedes-coureur luistert Pirelli niet naar de coureurs, die al tijden roepen dat er betere banden moeten komen. Isola: "We luisteren naar de coureurs. Ik wil niet de verkeerde indruk wekken, want elke keer dat de coureurs beschikbaar zijn om te communiceren, luisteren we naar hun mening. En ik spreek niet alleen namens Pirelli, maar ook namens de FIA."

Op zoek naar grip

Isola zei echter dat Pirelli zich in een moeilijke situatie bevindt, omdat de wensen van de coureurs en de realiteit van de situatie tijdens de coronacrisis ervoor zorgen dat zijn handen enigszins gebonden zijn.

"We luisteren graag naar de wensen van Lewis, maar theoretische wensen zijn één ding, en ze in werkelijkheid realiseren is iets heel anders. Soms moet je compromissen sluiten. Het is fysiek niet mogelijk om banden te maken die 100 procent grip en 100 procent stabiliteit bieden zonder onderhevig te zijn aan degradatie of oververhitting. Zo werkt het niet", aldus de Italiaan.

"Ik weet dat coureurs van grip houden en ik weet dat ze om de perfecte band vragen. Dat is waar we naar streven in 2022," voegde Isola eraan toe, verwijzend naar de dreigende omschakeling naar 18-inch rubber.

Focus op 2022

"Wat de banden voor 2021 betreft, we hebben niet de mogelijkheid om ze opnieuw te bewerken. We zullen ons concentreren op het maken van de banden voor 2022."