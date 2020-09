Honda: "We zijn met Red Bull nog te ver weg van Mercedes"

De Japanners van Honda hebben dit jaar een motor geleverd die nog niet kan evenaren wat Mercedes op de circuits laat zien. Inmiddels heeft ook Renault een zeer goede Party Mode ontwikkeld waardoor het dicht in de buurt komt van Red Bull Racing, al dient gezegd te worden dat vanaf komend weekend de Party Mode verboden is.

Red Bull-official Helmut Marko beweert dat Honda, afgezien van de kwalificatie, nu de beste motorfabrikant in de Formule 1 is na Mercedes.

Tevredenheid bij Honda

Honda's technische baas Toyoharu Tanabe geeft toe dat de Japanse fabrikant moet blijven werken om zijn krachtbron te verbeteren. De Japanner zei: "Ik ben tevreden met ons zesde opeenvolgende podium en de tweede plaats in het kampioenschap. Het is een redelijk goed resultaat, maar het voelde alsof we niet veel konden doen in de race."

"Het is moeilijk te beoordelen, maar ik denk dat onze krachtbron een niveau heeft bereikt waarop we tot op zekere hoogte kunnen vechten. Maar de concurrenten zijn erg sterk. Ik denk dat we nog te ver weg zijn."

Risico's Honda

Van Japanners is bekend dat ze van huis uit niet altijd veel risico nemen en het liefst rustig opbouwen. Helmut Marko heeft dat vorig jaar al eens aangegeven en graag te zien dat Honda meer risico neemt qua ontwikkeling maar ook qua motorinstellingen en het vermogen om zo echt te kunnen aanvallen richting Mercedes.

Max Verstappen zei daarna hetzelfde dat hij graag ziet dat Honda agressiever is in de ontwikkeling maar ook tijdens de weekenden meer risico neemt om het gat met Mercedes te dichten.