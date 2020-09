Toto Wolff: "De Renault-motor is erg snel op rechte stukken"

Renault kende de afgelopen jaren geen topjaren, ondanks diverse overwinningen met Red Bull Racing. Dat huwelijk klapte echter uit elkaar na de vele beloftes om jaar na jaar eindelijk mee te kunnen strijden voor de wereldtitel, wat ook tevens ieder jaar faalde. Red Bull won nog races, Renault zelf was niet eens in staat om op het podium terecht te komen.

Inmiddels zijn de tijden toch iets veranderd. Red Bull stapte met zowel Toro Rosso / AlphaTauri en Red Bull Racing over op Honda-motoren en het Franse team heeft de motor flink aangepast, vooral qua motorinstellingen. Dat is ook de reden waardoor de aandacht nu richting Renault gaat.

Hoewel Helmut Marko beweert dat de Honda-krachtbron van Red Bull beter is in de races, gaf hij toe dat de Renault-motor 'een goede kwalificatiemodus' heeft. Dat was duidelijk op Spa Francorchamps, waar Daniel Ricciardo de twee Red Bulls splitste in de kwalificatie, op de voet gevolgd door de tweede Renault van Esteban Ocon.

Renault erg snel op rechte stukken

Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde ook wat kwijt en die rept meteen weer over de snelheid, concurrentie en de aanval op zijn eigen team: "Daniel Ricciardo was erg snel op de rechte stukken. Iets soortgelijks als een paar jaar geleden zou kunnen gebeuren, toen Force India in de eerste ronde langs iedereen blies. Renault kan een bedreiging worden voor de rest van het seizoen als ze dit vast weten te houden."