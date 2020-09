Helmut Marko: "Ik snap alle kritiek op Alex Albon niet"

Red Bull-coureur Alex Albon heeft het lastig in de RB16 bij het Oostenrijkse team. Weekend na weekend legt hij het af tegen Max Verstappen, die steevast sneller is dan de Thaise Brit. Red Bull blijft Albon echter steunen in zijn worsteling om naar voren te komen.

Een sterke kandidaat om naast Verstappen beter te zijn, is de coureur die Albon halverwege vorig jaar verving, Pierre Gasly. De Fransman rijdt op dit moment bij AlphaTauri maar is soms zelfs sneller in die wagen dan Albon in de Red Bull. Gasly werd gisteren ook bekroond to 'Driver of the Day'.

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat de wagen van AlphaTauri misschien makkelijker te besturen is dan die van Red Bull, waardoor Gasly dit jaar opvalt: "Hij doet het erg goed bij Alpha Tauri. Ze hebben dit jaar een goede auto die misschien makkelijker te besturen is dan die van ons, maar Alex doet het geweldig op zondag. Hij reed weer een goede race, hij is altijd sterk in de aanval, dus we gaan in de goede richting."

Kritiek op Albon

Helmut Marko, het hoofd van het Red Bull-coureursprogramma, is het met Horner eens. Na afloop van de Belgische Grand Prix zei hij: "Ik begrijp de kritiek op Albon niet. Andere teamgenoten hadden ook veel problemen met Max Verstappen. Ik zie niet in dat Max hem tot het uiterste pusht, maar dat hij zichzelf pusht. Ik denk dat we daar een goede combinatie hebben", voegde Marko eraan toe.

Marko denkt dat Albon het nog beter zal doen met de nieuwe updates die eraan zitten te komen bij Red Bull en legt uit dat de corona-situatie betekende dat er bij de laatste reeks ontwikkelingen enige 'instabiliteit in de auto sloop'.

"We brengen een nieuwe voorvleugel naar Monza", onthulde Marko, en hij is ook hoopvol dat het verbod op de Party Mode Red Bull nog dichter bij Mercedes zal brengen.

Thaise achtergrond helpt Albon

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher denkt ook dat Red Bull vanuit een ander oogpunt blij is met Albon. In de studio van Sky Duitsland zei Schumacher: "We mogen de eigendomsstructuur bij Red Bull niet vergeten, waar het zeer welkom is dat er een Thaise coureur aanwezig is."