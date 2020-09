Lewis Hamilton: "Red Bull heeft twee goede coureurs nodig"

Bij Mercedes heeft men al jaren twee goede coureurs in de stoeltjes. Waren het eerst Michael Schumacher en Nico Rosberg, later Rosberg en Lewis Hamilton en toen Rosberg vertrok werd hij vervangen door Valtteri Bottas. Steevast duo's die altijd goed waren om punten te scoren en elkaar op te jagen.

Bij Red Bull Racing was dit ook altijd het geval, tot Pierre Gasly begin 2019 het stokje overnam van Daniel Ricciardo die had beslist de overstap naar Renault te maken. Gasly kon de verwachtingen totaal niet waarmaken en Alexander Albon komt tot nu toe ook niet lekker uit de verf, al moet gezegd worden dat hij dit weekend in Spa-Francorchamps relatief gezien een goede prestatie neer wist te zetten.

Geen goede tweede coureur

Toch mist Red Bull Racing twee goede coureurs. Dat is de mening van Lewis Hamilton, die gisteren na de Grand Prix van België zich uitsprak over het Oostenrijkse team. Hamilton heeft dit seizoen alleen te maken gehad met Alexander Albon tijdens de eerste race in Oostenrijk, toen de twee na de herstart vochten om de tweede plaats. De rest van het seizoen is hij alleen in gevecht geweest met teamgenoot Bottas en Red Bull-coureur Max Verstappen.

De Nederlander mist een goede tweede coureur naast zich in het team, volgens Lewis Hamilton. De Brit zei hierover: "Het is duidelijk dat Red Bull een goede wagen heeft gebouwd. Het probleem dat ze hebben is dat er geen goede tweede coureur achter Max Verstappen rijdt om veel punten te verzamelen."