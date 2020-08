Fernando Alonso zal races in Imola en Abu Dhabi bezoeken

Fernando Alonso keert volgend jaar terug op de grid in de Formule 1. Na enkele jaren afwezigheid stapt hij weer in bij het team waar hij zijn successen behaalde, de Fransen van Renault. De Spanjaard zegt dat het mogelijk is dat hij zelfs langer in de Formule 1 actief blijft dan zijn 2-jarige contract dat hij nu heeft getekend.

"Ik zal het zeker twee jaar doen en daarna nog een, twee, drie, of ik vertrek na 2022. Dan zal ik nadenken over de volgende categorie die ik doe", zo vertelde hij aan de Spaanse krant Marca.

Goede voorbereiding

De 39-jarige Alonso heeft zijn verwachtingen voor zijn comeback in 2021 afgezwakt. Hij benadrukt: "De 2021-auto's zullen een evolutie zijn van dit jaar, dus wat we nu elk weekend zien, zullen we zien tot 2022. Helaas is dat de sport en niet anders dan toen ik vertrok. In 2021 zal ik een goede voorbereiding hebben op 2022, dat is het idee. Je kunt je volgend jaar beter voorbereiden dan drie jaar niet rijden."

Alonso zei dat hij het leuk vond om vrij te nemen in 2019 en 2020: "Iets wat ik nog nooit heb gedaan sinds ik 13 jaar oud was. Na het opladen van de batterijen ben ik klaar om weer te gaan racen."

Alonso zal in 2020 zelfs een aantal keren op de circuits verschijnen en aankondigen: "Ik ga met Renault naar Imola. Het is een circuit en een gebied in Italië waar ik van hou en ik heb natuurlijk hele goede herinneringen. Ik ga ook naar Abu Dhabi, dat is de laatste en daar is in december altijd goed weer."