Alexander Albon vreest snelheid Renault en Racing Point op rechte stuk

Het is Red Bull Racing-coureur Alexander Albon gelukt om tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van België sneller te zijn dan de Mercedes van Valterri Bottas. Een positieve opsteker dus voor de Thaise coureur, nadat hij de laatste twee Grands Prix worstelde en Verstappen absoluut niet kon bijhouden.

Positieve ontwikkelingen nu dus voor de Thaise coureur, hij kwam tijdens de tweede training tot de vierde tijd. Vrijdag tijdens de eerste training noteerde hij de zesde snelste tijd.

Daarmee lijkt de teamgenoot van Max Verstappen de juiste weg naar boven te zijn ingeslagen. Alexander Albon ervaart recent veel druk, maar kende een sterke start van de Grand Prix in Spa-Francorchamps.

"Vandaag ging eigenlijk goed. Vanaf de aller eerste ronde was ik gelijk sterk", blikt hij terug.

Updates maken auto sneller

Albon vervolgt: "We hebben een aantal nieuwe onderdelen meegenomen dit weekend en dat zorgt ervoor dat de auto nu een beetje beter door de bocht gaat. De balans voelde ook goed. Ik ben blij dat we de juiste kant op lijken te gaan.

Voorspellen blijft lastig

Albon durft nog geen voorspellingen te doen over waartoe hij en zijn team morgen in staat zullen zijn op het zeven kilometer lange circuit in de Ardennen.

Alexander Albon: "Het is gezien de motorinstellingen van anderen nog moeilijk te voorspellen wat we morgen kunnen laten zien. We hebben ook te maken met de Renault en Racing Point die de snelheid op het rechte stuk net wat beter weten te halen dan wij."