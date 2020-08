Marko waarschuwt Kvyat: "Presteert niet zoals wij verwachten"

Bij Red Bull is er momenteel veel gaande. Het team werkt zich een slag in de rondte om de strijd met Mercedes aan te gaan en de stoeltjes bij AlphaTauri voor 2021 zijn fel begeerd. Onder andere Honda-protegé Tsunoda heeft wel oren naar één van de stoeltjes.

Daarnaast zou Sebastian Vettel het liefst naar Red Bull Racing verhuizen, maar daar is geen plek, tenzij Alex Albon wordt ontslagen of terug wordt gezet naar AlphaTauri. Dan zou Gasly of Kvyat daar weg moeten en de kans dat de Fransman weg moet lijkt vrij klein.

Yuki Tsunoda wil naar AlphaTauri

Helmut Marko heeft namelijk aangegeven dat hij momenteel niet tevreden is met de prestaties van Daniil Kvyat bij AlphaTauri. Zijn opmerkingen komen voort uit speculatie dat het tweede Red Bull-team de 26-jarige Rus zou kunnen vervangen door de aan Honda gekoppelde Formule 2-rookie Yuki Tsunoda.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost zei hierover vorige week: "Ik verwacht wel dat hij vroeg of laat achter het stuur van de AlphaTauri zal zitten."

Marko zet Kvyat onder druk

Met Pierre Gasly in topvorm, is het geen geheim dat de AlphaTauri-stoel van Daniil Kvyat het meest in gevaar is. In gesprek met de Salzburger Nachrichten zegt Marko: "Ja, Daniil presteert niet zoals we hadden verwacht, maar we zitten nog niet op de helft van het seizoen."

Marko ontkende dat Red Bull van plan is Kvyat voor het einde van het seizoen te verdrijven. "Yuki Tsunoda in de Formule 2 en Liam Lawson in de Formule 3 bevinden zich momenteel op posities die hen kwalificeren voor een superlicentie. Maar we denken er niet aan om Kvyat in te vervangen."

Bescherming en waarschuwing voor Albon

Een andere coureur die meer onder druk staat is Red Bull Racing-coureur Alex Albon, omdat hij absoluut niet man tippen aan de snelheid van Max Verstappen.

Voorlopig beschermt Red Bull hem, maar de vraag is voor hoe lang. Vorig jaar werd Pierre Gasly op een rondje gereden door Max Verstappen en moest daarna vertrekken. Dat gebeurde afgelopen weekend in Barcelona ook met Albon.

Marko zegt echter dat het niet aan Albon lag: "Zijn prestatie in Barcelona, ​​inclusief de strategie, was de schuld van zijn race engineer. Alex zijn prestatie zag er daarom niet goed uit, maar het was niet zijn schuld. Het was zijn slechtste race, maar zolang hij vooruitgang boekt, is zijn positie niet in gevaar."