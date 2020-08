Racing Point stopt met updates na Grand Prix van Italië

De toekomst van Sergio Perez staat al een tijdje op het spel. De Mexicaan rijdt alweer meerdere jaren voor Racing Point / Force India, en dat was vaak in de middenmoot. Ondanks goede prestaties in het middenveld hoefde hij nooit direct te vrezen voor zijn plekje, zeker niet gezien zijn sponsor die ieder jaar flinke bedragen betaalt.

Ondanks de flinke bedragen is het zeker voor Perez belangrijk dat zowel hijzelf als zijn RP20 goed blijven presteren, maar het lijkt erop dat Racing Point weinig geld heeft, of zal uittrekken voor de ontwikkeling van de wagen voor de rest van het seizoen.

Het team begon zo mooi aan het seizoen met toptijden in de winter met hun roze Mercedes. Vanaf de tweede Grand Prix volgden protesten van Renault over illegale brake ducts en die zijn gehonoreerd, waardoor Racing Point 400.000 euro boete moet betalen en 15 puntenaftrek krijgt in het kampioenschap.

McLaren, Ferrari en Racing Point

Volgens Auto Motor und Sport wordt de strijd om de derde plaats in het kampioenschap van de constructeurs erg spannend. Ferrari lijkt niet in staat om die plaats te pakken, maar vlak het Italiaanse team nooit uit. McLaren doet ook flink mee om die positie en zal volgens het Duitse blad de wagen continu blijven updaten.

McLaren heeft echter een flinke pot met geld nodig aan het einde van het seizoen omdat het van Renault naar Mercedes-motoren zal overstappen en hierdoor het chassis moet aanpassen.

1 Update Racing Point

Waar McLaren echter vastbesloten is om door te gaan met het updaten van de 2020-auto, weet Aut, Motor und Sport dat Racing Point het zal doen met slechts één update. Ze richten zich op het ontwerpen van de vloer voor 2021 en verwachten ingehaald te worden door concurrenten. De update van Racing Point komt in Italië, waarna deze in 2020 niet meer zal updaten.