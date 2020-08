Red Bull-updates voor Verstappen: "Genoeg tijd om Mercedes te pakken"

De teamleiding van Red Bull gelooft dat het Oostenrijkse team genoeg tijd heeft om Mercedes uit te dagen voor het wereldkampioenschap van 2020. Hoewel Lewis Hamilton in Barcelona de overwinning behaalde, zegt Helmut Marko dat Red Bull nieuwe updates zal meebrengen naar de volgende race in Spa zodat de RB16 van Max Verstappen en Alex Albon de achterstand kan inlopen.

Tegenover Auto Motor und Sport zegt de 77-jarige Oostenrijker Marko: "Het zou een waarneembare verbetering moeten brengen aan ons chassis."

Andere teams zijn dit jaar terughoudender met de agressieve ontwikkeling van hun wagen, omdat zelfs de lengte van de definitieve F1-kalender niet eens duidelijk is.

Alsnog kans op wereldtitel in 2020

Toen hem werd gevraagd of het mogelijk is om Mercedes te bij te halen voor de titel, antwoordde teambaas Christian Horner: "Dat hangt af van hoe lang het seizoen zal zijn. Op dit moment lijkt het erop dat we tot december gaan, wat ons genoeg tijd geeft om zoveel mogelijk te presteren."

Verbod party modus

Een andere stimulans voor Red Bull-Honda is dat de motorinstellingen van de party modus volgend weekend op Spa-Francorchamps lijken te worden verbannen. Marko geeft toe dat dit niet grote klap zal zijn die Mercedes volledig in de war brengt.

"Maar het zal niet meer zijn zoals voorheen. Ze waren niet alleen superieur vanwege de instellingen in de kwalificatie, maar ook tijdens de eerste ronde, de in- en out-laps, bij het inhalen en bij het verdedigen. Tijdens de race zou onze achterstand kleiner moeten worden."

Zachtere banden in België

De banden zouden Red Bull ook in België moeten helpen, aangezien de zachtere compounds weer opduiken, zoals tijdens de tweede race in Silverstone. Marko: "Barcelona was precies het tegenovergestelde van Silverstone. Mercedes had enorm veel slijtage van de banden op Silverstone, wij hadden daar last van in Barcelona."

"De hardere banden zijn niet naar onze smaak, maar we kunnen niet vertrouwen op zachtere banden. We moeten beter worden met de auto en de motor", erkende de Oostenrijker.