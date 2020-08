Mercedes-baas waarschuwt Max Verstappen:"Juich vooral niet te vroeg!"

Toto Wolff laat zijn tanden zien en waarschuwt de concurrenten van Mercedes: "Juich maar niet te vroeg". Wolff heeft het over lichte euforie bij andere teams over het op handen zijnde verbod op het gebruik van de ''feest-modus" tijdens kwalificaties.

De FIA zou vanaf de volgende Grand Prix in België willen verplichten dat teams zowel tijdens de kwalificatie als de race met één en dezelfde motorafstelling rijden.

"Bedacht om Mercedes te vertragen"

Eerder liet Lewis Hamilton optekenen dat de ingreep van de FIA wat hem betreft een duidelijke zet is om Mercedes te vertragen. "Dat zal niet lukken", voegde hij er snauwend aan toe.

De Mercedes-baas Wolff zegt het nog niet eens erg te vinden, als dat inderdaad de motivatie zou zijn.

"Het is in de Formule 1 altijd zo geweest dat het afremmen van de leiders goed is voor de sport"

Wolff geeft vrijelijk toe dat de krachtbron van Mercedes een "goede kwalli-modus" heeft. Max Verstappen kan dat wel beamen.

"Als je op een hardere band van Q2 naar Q3 wilt gaan, is het nodig om meer vermogen te hebben", zei Verstappen.

“In het geval van Mercedes is dat gemakkelijker omdat ze ongeveer een halve seconde winnen ten opzichte van hun gebruikelijke motorafstelling. Bij Honda is dat voordeel aanzienlijk kleiner."

"Zelfs de Renault maakt een behoorlijke sprong als ze hun kwalificatiemodus gebruiken", zei hij tegen Ziggo Sport.

Vooral Honda en Ferrari zullen voordeel hebben van zo'n ban

"Bij Ferrari en Honda is het verschil dat de kwalificatiemodus geeft kleiner. Dus ik denk dat als dit allemaal door gaat, Mercedes dat niet leuk zal vinden, omdat de teams dan dichter bij elkaar zullen komen."

Maar Wolff waarschuwt voor deze gedachte: volgens de Oostenrijker kan Verstappen wel eens teleurgesteld raken als hij ontdekt wat de precieze uitkomst van zo'n verbod zal betekenen.

"Voor Mercedes geen tekort"

Wolff: "Als dat (het gebruik van de 'party-modus', red.) niet meer mogelijk is omdat alles gladgestreken moet worden over een race, dan is dat voor ons geen tekort", waarschuwt hij.

Wolff doet er nog een schepje bovenop:

"Sterker nog: we denken dat we het kunnen vertalen naar meer prestatie in de race."

"Integendeel, we denken dat we het kunnen vertalen naar meer prestatie in de race."

In een technische verklaring die wordt verwacht in de komende dagen, wil de FIA dus slechts één motorinstelling verplicht stellen voor kwalificatie en de race.

Ondertussen zegt Honda technisch baas Toyoharu Tanabe dat het verbod nog niet in steen gebeiteld staat.

"Ik ben op de hoogte van de geruchten. Maar in de werkgroep van de krachtbronnen is hier nog niet over gesproken."

Op de officiële website van de Formule 1 valt echter te lezen dat het voorstel de komende dagen nader zal worden toegelicht en dat de teams er al een vooraankondiging over hebben ontvangen middels een brief.

Ook neemt men de moeite om op dezelfde site uit te leggen op welke wijze de teams nu een kwalificatiemodus inzetten qua motor-configuratie en hoe dat straks niet meer mag.