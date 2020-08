"Mercedes kan wel degelijk schuld hebben in roze-Mercedes-rel"

Red Bull Formule 1-baas Christian Horner zegt dat Mercedes een schuldige partij zou kunnen zijn in de Racing Point-remleidingzaak die naar het International Hof van Beroep moet gaan.

In de straf van de FIA kreeg Racing Point een boete van € 400.000,- en werd gekort op 15 WK-punten. Toch mag het team na deze straf gewoon blijven rijden met de omstreden kanalen in de rest van het seizoen 2020.

Het team krijgt echter elke keer dat het met de kanalen racet een berisping, zoals het geval was na de 70th Anniversary GP.

Er was geen sanctie tegen Mercedes, of de suggestie dat het team de regels had overtreden.

Het vonnis leidde tot aankondigingen van intentie om in beroep te gaan. Onder initiatief van Renault schreven ook Ferrari, McLren en Williams protest aan, waarvan de laatste twee vandaag terug krabbelden. Racing Point zelf kondigt ook een zaak aan in poging hun naam te zuiveren.

Red Bull besloot formeel niet bij de zaak betrokken te raken, maar het team volgt de procedure nauwlettend, niet in de laatste plaats vanwege de relatie met zusterteam AlphaTauri en de mogelijke impact op het delen van technologie.



Red Bull wil duidelijkheid



'Nou, het is een interessante,' zei Horner.

"Ik denk dat het belangrijkste voor ons is dat we absolute duidelijkheid willen over wat wel en niet is toegestaan ​​om vooruit te komen. Red Bull bevindt zich duidelijk in de unieke positie dat ze 100% eigenaar zijn van twee Grand Prix-teams.

"We hebben dus altijd strikt aan de voorschriften voldaan sinds de constructorregels binnen de laatste Concorde-overeenkomst heel, heel duidelijk waren gemaakt."

Na zijn eigen handen te hebben gewassen in onschuld, denkt Horner anders over de situatie van Mercedes.

"Dus voor ons geldt dat er een groter plaatje is, het gaat niet alleen om remleidingen, het gaat erom wat filosofisch is toegestaan ​​en wat niet. Wat Mercedes betreft, ik weet zeker dat die vragen zullen worden gesteld, want als het team in kwestie schuldig is aan ontvangen, heeft het team dat heeft geleverd dan toch ook die regels overtreden?

Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko benadrukte dat hoewel zijn twee teams niet betrokken raakten bij het beroepsproces, ze een zwaardere sanctie wilden. "We maken er geen deel van uit omdat er genoeg teams zijn die hun intentie hebben om in beroep te gaan", zei hij tegen Sky Duitsland. “Maar ook voor ons is dit resultaat niet bevredigend, omdat het niet de opheldering brengt waar we op gehoopt hadden.

"Ik hoop dat dit zal gebeuren in de beroepsprocedure. Als advocaat is het erg moeilijk te begrijpen dat je een straf krijgt voor dezelfde overtreding en dezelfde onderdelen opnieuw gebruikt in de drie opeenvolgende races, en er is alleen een berisping. 'Hoe lang kun je een berisping uitbrengen? Ik denk dat dit niet erg evenwichtig en niet erg doordacht is. "Daarom is het belangrijk dat het in hoger beroep gaat," vertelt Marko.