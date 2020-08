Kevin Magnussen wil nieuwe auto na worsteling in Silverstone

Kevin Magnussen denkt dat er iets fundamenteel mis is met zijn Haas-auto. De Deense coureur stopte met overmatige vibraties tijdens de race van zondag op Silverstone en het team had geen geschikte nieuwe banden meer om terug te keren op het circuit om de race alsnog te vervolgen.

Magnussen vermoedt dat er iets mis is met zijn auto, maar niet die van teamgenoot Romain Grosjean. Tegen Ekstra Bladet zei de Deen: "We waren gewoon totaal hopeloos. We weten dat de auto niet zo slecht is, dus er is iets mis met de auto die we hier gebruiken. We hebben die crash vorige zondag gehad, en de onderdelen die we deze week hebben gebruikt zijn oud, nog van de wintertest. Ik weet niet wat het anders zou kunnen zijn, want ik weet dat de auto beter is dan dit."

"Het was gewoon mijn kant van de garage. Alles met Romain zijn wagen is in orde. We zijn het aan het onderzoeken en hopelijk bouwt het team een nieuwe auto voor Spanje", zei Magnussen.

Teambaas Gunther Steiner zei dat hij begrijpt dat er een probleem is met de auto van Magnussen. "We kunnen het herbouwen, maar het gaat er ook om erachter te komen wat er is gebeurd. Anders bouw je het steeds weer op en kom je in dezelfde situatie terecht. We zullen de komende dagen ons best doen voordat we naar Spanje gaan."