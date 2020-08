Blaren op de Banden: Bottas Baalt

Net als teamgenoot Lewis Hamilton, keek Bottas niet al te vrolijk net na de race op Silverstone. Bottas heeft alle reden om te balen, gisteren was hij tijdens de kwalificatie nog de snelste coureur.

"Ja dit is heel frustrerend. Als je vanaf pole begint en derde finisht, dan is dat verre van ideaal. Er is veel voor ons te leren wat dat betreft. Wij als team hebben liggen slapen op een bepaald punt kon Max voor ons weten te komen. Onze strategie was verre van ideaal, dus er is voor ons veel te leren."

Na de pitstop werd Bottas op de baan ingehaald door Max Verstappen in de RedBull. "Ik was het aan het proberen, maar er was weinig kans om bij te blijven bij Max. Richting het einde was ik iets meer aan druk aan het zetten, maar kreeg ik te maken met blaren op de banden. Ik denk dat RedBull daar op een of andere manier veel minder last van had."