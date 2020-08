Max Verstappen: "Onze auto is gevoeliger voor de wind"

Een vierde plaats was het maximaal haalbare voor Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix van dit weekend. Normaliter heeft Verstappen dit seizoen de derde startplek in handen, maar Racing Point heeft afgelopen week stappen gezet.

Dat bleek mede door de derde plaats in de kwalificatie van Nico Hulkenberg. De Duitser start voor de Nederlander, die dit weekend veel nieuwe onderdelen uitprobeerde maar ook andere strategieën. Na afloop zei hij tegen Jack Plooij op Ziggo: "We hebben wat anders geprobeerd dit keer en gelukkig kwamen we met die harde banden door Q2. In de laatste ronde verloor ik nog tijd in de tweede sector maar dat maakt toch niet meer uit."

"De vierde plek is niet helemaal zoals we willen maar je ziet dat Racing Point deze week duidelijk een stap heeft gezet. Dat is mooi voor Nico en het zou ook goed zijn als dit resultaat hem een stoeltje voor 2021 op zou leveren."

Best of the rest

Voor zondag verwachtte Max vooraf al een eenzame race. De 22-jarige Red Bull-coureur zegt het niet opnieuw in die woorden maar gaat wel uit van de positie 'best of the rest': "Normaal gesproken zijn wij sneller dan Racing Point."

"Het heeft niet echt meegeholpen dat ik op allerlei verschillende banden reed. De balans was niet echt top vandaag, dat kwam mede door de wind. Dat is voor iedereen hetzelfde maar onze auto is daar meer gevoelig voor (door de hoge rake)."

"Dat ik start op de witte band zorgt voor een andere strategie, maar ik denk ook niet dat er morgen iemand gaat proberen om een 1-stopper te rijden."

Max Verstappen kwalificeerde bovendien weer voor teamgenoot Alexander Albon, die hij tot nu toe elke kwalificatie de baas is geweest.