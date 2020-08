VT2: Hamilton en Bottas doen aan stuivertje wisselen, Verstappen acht tienden te traag

De dominantie van Mercedes in de Formule 1 lijkt zelfs indrukwekkender te zijn dan tot nu toe werd vermoed. Tijdens de tweede vrije training van de 'F1 70th Anniversary Grand Prix' op Silverstone wisten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hun bolides liefst 0,8 seconden sneller rond Silverstone te krijgen dan de concurrentie.

Niet Max Verstappen, maar Daniel Ricciardo in de Renault pakt de derde tijd. Met nog een kwartier te gaan voor het einde van de sessie gaat Verstappen weer de baan op in een poging tot snellere tijden te komen dan de tot dan toe vierde plaats.

Achter Verstappen zien we Lance Stroll in de Racing Point. De 'roze Mercedes' rijdt nog altijd sub-top, vlak achter Verstappen en Ricciardo. Nico Hülkenberg pakt de zesde tijd. Dat zijn stoeltje vorige week onverwacht uit de spreekwoordelijke lucht kwam vallen, blijkt een kwartier voor het einde van de sessie: met een loszittend racestoeltje meldt de Duitser zich in de pits. Op die plek zou normaal gesproken Perez de auto geparkeerd hebben, maar hij kan vanwege corona ook deze Grand Prix niet kunnen rijden. Hülkenberg doet goede zaken en komt met zijn zesde tijd sterk voor de dag.

Max Verstappen doet ronde na ronde enorm zijn best, wanneer de camera een aantal minuten meerijdt vanuit de RB16 van de Nederlander, lijkt de RedBull er stabiel en snel uit te zien. Althans, zo op het eerste gezicht. Maar toch: het gat naar de oppermachtige Mercedessen vóór Verstappen blijkt gapend groot.

Sterker nog: de afstand tussen de Mercedessen en de rest wordt gedurende de sessie slechts groter en groter. Is het gat aan het begin van de sessie nog zo'n halve seconde, aan het einde kijkt de concurrentie tegen een gat van 0,8 seconden aan. Een eeuwigheid in de Formule 1.

Bottas en Hamilton doen ondertussen aan stuivertje wisselen aan de kop. Mercedes-teambaas Toto Wolf is aan de pitmuur vanmiddag blijkbaar niet zó heel erg hard nodig. Hij kijkt langs de baan bij verschillende bochten naar het voorbeeldige gedrag van 'zijn' machtige wagens. Per elektrische step verplaatst hij zich langs het circuit.

Vlak voor het einde van de sessie gaat de Ferrari van Sebastian Vettel kapot. Hij komt met een mankement tot stilstand in Copse corner. De auto legt een oliespoor op de baan, waarna de gele vlag wordt gezwaaid. Als blijkt dat het oliespoor te groot is en Antonio Giovinazzi ook op de baan zijn wagen heeft stilgezet wordt de training afgevlagd met de rode vlag. Het ontneemt de andere coureurs de kans om hun tijd aan te scherpen.