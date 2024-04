Geniale Verstappen krijgt steun: "Moeten hem toejuichen"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Hij wist vier van de eerste vijf races te winnen, en hij is hard op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Otmar Szafnauer vindt het fout om Verstappen te bekritiseren, en hij stelt dat iedereen de genialiteit van de Nederlander moet toejuichen.

Verstappen is een klasse apart in de Formule 1. Hij presteert zeer sterk en hij maakt geen fouten. In Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China kwam hij met speels gemak als winnaar over de streep. Bij Red Bull is men enorm tevreden met Verstappen, maar er zijn ook klachten. Sommige fans vinden dat Verstappen de sport saai maakt en er wordt geopperd om hem af te remmen.

Dit soort oproepen vallen niet goed bij kenners. Ook oud-teambaas van Aston Martin en Alpine Otmar Szafnauer kan zich niet vinden in dit soort beweringen. Szafnauer is op de indruk van Verstappen en hij deelt zijn mening met de internationale media: "De sport heeft dit al eerder meegemaakt. Max zal niet eeuwig wereldkampioen blijven. Het zal veranderen. We hebben Lewis en Michael ook gehad in de sport. Nu heb je de Netflix-fans die het net leren en die wil je niet verliezen. Als Max wint, raak je ze dan kwijt? Dat weet ik niet. We moeten Max juist toejuichen om zijn genialiteit en hem niet straffen omdat hij wint."