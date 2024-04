Wolff vertrouwt Hamilton: "Een echte professional"

Het team van Mercedes is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal kan niet meevechten met de andere topteams, en Lewis Hamilton is volledig uit vorm. De Brit vertrekt na dit jaar naar Ferrari, maar Toto Wolff stelt dat Hamilton een echte professional is.

Hamiltons aankondiging kwam afgelopen winter als een donderslag bij heldere hemel. Hij rijdt vanaf komend jaar voor het team van Ferrari, maar hij focust zich nu nog op Mercedes, en daar heeft men alle vertrouwen in. Hamiltons resultaten vallen echter flink tegen, en hij stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Men vraagt zich af of hij nog wel alles geeft voor Mercedes, en of hij niet al met zijn hoofd bij Ferrari zit.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kan helemaal niets met die beweringen. De Oostenrijker heeft enorm veel vertrouwen in Hamilton en hij spreekt zijn gevoelens uit in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat Lewis een echte professional is en hij heeft zich tot nu toe ook zo gedragen. Zelfs nu de resultaten uitblijven, blijft hij zijn eigen moraal en dat van andere mensen in het team hoog houden. Ik twijfel er ook niet aan dat hij dat zal blijven doen. Hij is trouwens ook een echte steun voor George Russell."