Bernie Ecclestone: "Flavio Briatore zou perfecte teambaas voor Ferrari zijn"

Ferrari verkeert in een pittige crisis. Vorig jaar was duidelijk dat het team niet om de titel mee zou strijden, tot het Italiaanse team plots na de zomerstop domineerde en vanuit het niets enkele races on. Het team bleek iets te hebben aangepast aan de motor waardoor er enorm veel snelheid was op de rechte stukken.

Het bleek dat Ferrari buiten de regels had gewerkt, of in het grijze gebied. Een geheime afspraak onder teambaas Mattia Binotto werd gemaakt met de FIA en sindsdien draait het totaal niet meer bij Ferrari, net als haar klantenteams die achteraan de grid te vinden zijn.

Op teambaas Binotto is sowieso al langer kritiek, onder andere vanwege zijn dubbelfunctie als teambaas en technisch directeur. Die laatste functie legde hij vorige week neer al wil het nog niet zeggen dat zijn positie voor de lange termijn veilig is.

Inmiddels heeft ook Bernie Ecclestone uitspraken gedaan over de situatie en hij beveelt zijn goede oude vriend Flavio Briatore aan. In een interview met Sport Bild zegt de 89-jarige Brit: "Flavio heeft diverse kampioenschappen gewonnen met Renault en is ontzettend competent. Hij zou de ideale man zijn om leiding te geven aan Ferrari in de Formule 1."

"Hij heeft bovendien een goede eigenschap en dat is als hij bij een ander team een persoon ziet die hij voor zijn eigen team goed kan gebruiken, zorgt hij wel voor een manier dat die persoon naar zijn team komt."