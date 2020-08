Christijan Albers: "Tijdperk van dominante Adrian Newey kan voorbij zijn"

Max Verstappen zou zijn doel voor 2020 opnieuw moeten richten en in plaats daarvan tweede willen worden achter de dominante kampioen van Mercedes, Lewis Hamilton. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Christijan Albers die De Telegraaf vertelde dat Hamilton onaantastbaar is, maar zijn teamgenoot Valtteri Bottas te verslaan lijkt.

Red Bull is echter teleurgesteld dat het tijdens de wintertests zo goed voor stond en nu het raceseizoen is begonnen weer achter de feiten aanloopt. Albers, die in 2007 voor het laatst voor Spyker reed, denkt dat het chassis van Red Bull het probleem is.

"Ik denk niet dat het de motor is die minder is geworden. Het is jammer dat Mercedes zo dominant is. Maar waar is Adrian Newey nu? Ik heb jarenlang gehoord dat hij de beste ontwerper ter wereld is, maar de wereld verandert voortdurend. Misschien heeft hij zijn beste tijd gehad", zei de voormalig F1-coureur.

Hij vindt ook dat Red Bull goed moet nadenken of het zich wil blijven inzetten voor Verstappen's worstelende teamgenoot Alex Albon. "Red Bull heeft nu maar één coureur en dat helpt Max niet om de laatste tienden te vinden die hij nodig heeft."

Honda heeft werk te doen

De technische baas van Honda, Toyoharu Tanabe, gaf echter toe dat de Japanse fabrikant ook werk te doen heeft.

"Het is waar dat we achter Mercedes staan, maar de kloof is niet zo groot in de race als in de kwalificatie. Nu moeten we ons inspannen om met oplossingen te komen, maar dat geldt ook voor de concurrentie. Natuurlijk willen we verbeteren, maar ik denk dat het moeilijk zal worden."

Ten slotte geeft Albers zijn mening over de sancties die in de afgelopen F1-races aan coureurs werden opgelegd. De Nederlander: "Laten we eerlijk zijn: deze coureurs verdienen tussen de 5 en 30 miljoen euro per jaar. Als we op deze manier met veiligheid te maken krijgen, kunnen ze net zo goed normale bedragen verdienen."