Pierre Gasly: "Een van mijn beste races"

Voor de tweede keer dit seizoen reed Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly zich naar een zevende plaats tijdens een Grand Prix. De Fransman, die vorig jaar noodgedwongen zijn plek bij Red Bull Racing moest afstaan, bloeide sindsdien helemaal op en rijdt met veel vertrouwen rond.

Gasly stond na afloop van de Grand Prix in het media gedeelte en sprak met onze collega's: "Het was echt een geweldige race en ik heb genoten van de gevechten op de baan. Het was een van mijn beste races. Ik had een aantal mooie gevechten en ik ben super blij met deze zevende plaats."

De Fransman scoorde na zijn terugkeer bij het zusterteam van Red Bull Racing in zijn laatste zes races liefst 30 punten, hetgeen er 'slechts' twaalf minder zijn dan zijn vervanger bij Red Bull Racing, Alexander Albon. "Ik ben echt niet veranderd sinds ik bij Red Bull Racing weg ben. We hadden vandaag een auto die goed genoeg was om een Racing Point en een Ferrari in te halen. Ik denk dat er nog wel meer in het vat zit. We mogen blij zijn", sloot hij af.